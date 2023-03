Foto: HBO Max The Weeknd anuncia álbum gravado ao vivo no SoFi Stadium









O astro canadense The Weeknd , que virá ao Brasil em outubro, acaba de anunciar o

lançamento do álbum ao vivo Live At SoFi Stadium , que estreou na plataforma

de streaming HBO Max no dia 25 de fevereiro .

Live At SoFi Stadium terá em seu tracklist os grandes sucessos de Abel como Blinding Lights, I Feel It Coming, Starboy entre outros. O disco terá 95 minutos de duração .

O áudio foi extraído dos concertos realizados nos dias 26 e 27 de novembro de 2022 na cidade de Inglewood, nos EUA, local do SoFi Stadium .