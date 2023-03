Foto: Reprodução / Instagram / @metallica Ouça 'If Darkness Had a Son', o novo som do Metallica

O Metallica disponibilizou na tarde desta quarta-feira (1) o seu inédito single If Darkness Had a Son , que será parte integrante de 72 Seasons , o novo disco da lendária banda heavy metal que chegará às plataformas digitais no dia 14 de abril .

If Darkness Had a Son vem na sequência dos singles Screaming Suicide e Lux Æterna , que também estarão presentes no novo trabalho de estúdio do Metallica .

72 Seasons também estará disponível no mercado internacional em vinil duplo de

140 gramas, vinil em edição limitada , streaming e CD .

Confira If Darkness Had a Son :