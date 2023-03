Foto: Warner Music Coldplay volta aos cinemas com exibição do show 'Music Of The Spheres'

Próxima de se apresentar no Brasil, a banda britânica Coldplay anunciou nesta quarta-feira (1) que o show da turnê Music Of The Spheres será exibido novamente nos cinemas .

Em suas redes sociais, o Coldplay informou que os shows que serão transmitidos nos telões foram os que aconteceram em Buenos Aires , na Argentina, nos dias 28 e 29 de outubro no estádio do River Plate .

A banda liderada por Chris Martin apresentou o show Music Of The Spheres no Brasil durante sua apresentação no Palco Mundo do Rock In Rio .

O concerto que será exibido nos cinemas contam com imagem e som remasterizados, drones, filmagens em 360º com uma estrutura de 30 câmeras no local do show, sob a direção de Paul Dugdale , que foi indicado ao Grammy Awards .