Reprodução / YouTube The Weeknd faz história no Spotify: 100 milhões de ouvintes mensais

Dono de inúmeros recordes no ambiente digital, o astro pop The Weeknd não para de colecionar marcas importantes em sua carreira. Agora, ele tem mais um recorde para chamar de seu.

De acordo com informações da Universal Music , Abel Makkonen Tesfaye, o verdadeiro nome por trás de The Weeknd , acaba de atingir a inédita marca de 100 milhões de ouvintes mensais no Spotify .

Agora, o artista de 33 anos e dono de hits como Can't Feel My Face, Save Your Tears e Blinding Lights se tornou o primeiro artista na história a conseguir tal feito , sendo um dos atos mais executados em todo o mundo.

Tal resultado vem após o recente sucesso Die For You (Remix) , uma parceria com a cantora Ariana Grande , lançada pela Universal Music , via Republic Records , na última sexta-feira (24).

Essa não é a primeira, a segunda ou a terceira vez que os dois colaboram em uma música: o contínuo sucesso dos lançamentos feitos em parceria pelos amigos fez com que The Weeknd pensasse novamente em Ariana para a nova versão da faixa de 2016.

A primeira collab de The Weeknd e Ariana Grande aconteceu em 2014 em Love Me Harder , faixa que integra o álbum My Everything , lançado pela cantora. Depois, eles se uniram novamente em Off The Table , do disco Positions, também de Ariana Grande em 2020. Um ano mais tarde, foi a vez de Ariana colaborar no single Save Your Tears (Rremix) do cantor ccanadense.

Show transmitido na HBO Max

No último sábado (25) foi exibido na plataforma de streaming HBO Max , um show After Hours Til Dawn Tour de The Weeknd , como parte do especial The Weeknd: Live At Sofi Stadium, que mostra registros das apresentações do cantor na Califórnia (EUA).

Em outubro, o cantor vem ao Brasil com a sua turnê e se apresenta no Rio de Janeiro (dia 7) e em São Paulo , nos dias 10 e 11 (show extra) do mesmo mês.