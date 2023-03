Foto: Pierre Ménard Steve Hackett vem ao Brasil para revisitar clássicos do Genesis













O lendário músico Steve Hackett , que integrou uma das maiores bandas da história do rock progressivo, o Genesis , anunciou uma turnê pela América do Sul , que visitará países como o Peru, Argentina, Chile, Paraguai e, claro, o Brasil , onde realizará dois shows no mês de agosto , onde ele estará acompanhado da banda Genetics .

O primeiro, no dia 18 no Vivo Rio e o segundo no dia 20 , no Espaço Unimed em São Paulo.

Estas apresentações são uma forma de celebrar os 50 anos do único concerto do Genesis no Brasil em 1977 .

Em seu repertório, Hackett contemplará o disco Seconds Out , o famoso álbum duplo do Genesis, lançado em 1977, que foi o último com a sua participação na banda antes de migrar para a carreira solo .

Também haverá espaço nos shows para outras canções clássicos do Genesis e algumas pérolas do repertório da carreira solo de Steve Hackett , que ganhou notoriedade internacional com seu estilo inovador na banda formada por ele ao lado de Peter Gabriel, Phil Collins, Tony Banks e Mike Rutherford .

Confira as informações de ingressos:

Rio de Janeiro - Vivo Rio

Av. Infante D. Henrique, 85 – Parque do Flamengo

Tel: 55.21. 2531-1227 - Web: http://www.vivorio.com.br/

Link para vendas: https://bileto.sympla.com.br/event

https://bileto.sympla.com.br/event/80720/d/182880



São Paulo - Espaço Unimed

R. Tagipuru, 795, Barra Funda - São Paulo - SP - ZC 01156-000

Tel: +55 (11) 3864-5566 - Web: http://espacounimed.com.br/

Link para vendas: https://www.ticket360.com.br/evento/

https://www.ticket360.com.br/evento/26553/ingressos-para-steve-hackett-with-genesis