Divulgação Laura Pausini anuncia o inédito single 'Un Buon Inizio'













Após realizar uma verdadeira maratona de shows - Nova York, Madri e Milão em apenas 24 horas - a célebre cantora italiana Laura Pausini deu um breve "spoiler" sobre uma nova canção no final de cada uma de suas mais recentes apresentações.

Uma delas, a derradeira, terminou na noite desta segunda-feira (27) no no Teatro Carcano de Milão , na Itália.

A música em questão é Un Buon Inizio , que chegará em breve nas plataformas digitais.

Sobre os três shows em tempo recorde em três cidades diferentes, Laura Pausini explicou o seu desejo em celebrar suas três décadas de uma bem sucedida carrera:

"Pensei muito em como comemorar este nosso aniversário. Minha mais longa história de amor, criei com aqueles que me escolheram como sua voz. Durante esses anos de Covid, vivendo viagens e emoções indescritíveis com o Globo de Ouro, o Oscar, o docufilme e o Eurovision, tive muito tempo para refletir sobre meus 30 anos de vida pelo mundo, percebi que estava me adaptando aos ritmos de quem se contenta, e não gostei disso em mim, não me reconhecia. Procurei encontrar em mim uma força que honestamente havia perdido, e também por isso desenhei um logotipo com uma mulher, que sou eu, correndo no tempo. Quero e preciso me dar esse presente: saber que não cheguei ao objetivo, que ainda há mais para descobrir e para explicar a quem acredita em mim que quem já viveu o que tive a honra de viver também pode encontrar nova coragem, novo estímulo, novos objetivos, porque não é bom ficarmos sentados no passado. Acho que só olhando para frente podemos encontrar esperança, nos sentir vivos, encontrar alegria em nossos corações e entender que ainda há tanta vida para acontecer e coisas para conhecer. Por isso, quis fazer algo louco! 24 horas, 3 cidades, 2 continentes, 5 idiomas, 30 anos. Eu realmente não sabia se conseguiria, mas se nós, famosos, somos tão vigiados e julgados, prefiro que quem me segue veja que me esforço, me proponho novos desafios, e não por megalomania, mas para viver, sentir-me útil, ainda que pudesse desfrutar sem fazer nenhum esforço, quero sempre me desafiar, com toda a paixão que tenho, desde que tenha forças", disse Pausini .

Vínculo com Giorgio Armani definiu look da artista em seus últimos shows

Para esta ocasião especial, Laura Pausini escolheu usar um terno Emporio Armani , renovando seu forte vínculo com o estilista Giorgio Armani . O look, feito especialmente para ela, inclui a icônica jaqueta, que reproduz o modelo usado pela artista em sua estreia no Festival de Sanremo em 1993, agora com inserção do logo bordado, que caracteriza a versão 2023 para o aniversário de 30 anos .

Os músicos da banda também usaram roupas da Emporio Armani , sendo uma variação do mesmo terno, mas com detalhes diferentes. #LAURA30 foi apenas o primeiro grande evento em 2023 para Pausini, que ainda tem muitas surpresas reservadas para os fãs, incluindo a estreia de sua nova turnê mundial em Veneza e Sevilha .