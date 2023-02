Ana Castela tem se tornado um fenômeno no Spotify . Revelada no ano passado, a jovem artista de 19 anos tem realizado uma grande performance no ambiente digital e, agora, ela mantém várias músicas no TOP 30 da plataforma digital.

Contudo, apenas uma faixa não é colaborativa .

São elas: Nosso Quadro (com Agroplay ), Bombonzinho (com Israel e Rodolfo ), Palhaça (com Naiara Azevedo ), Roça em Mim (com Zé Felipe), Duas Três (com Guilherme e Benuto e Adriano Rhod ) e Dona de Mim .

O motivo de tantas faixas com convidados especiais: tem muito artista que está lutando para cantar com ela , que virou sinônimo de sucesso.

Fontes apontam que um grande artista conseguiu gravar uma faixa inédita com ela e que ele foi obrigado a mudar as datas de seus compromissos para que isso acontecesse.

Ao todo, Ana Castela já conta com 12 milhões de ouvintes mensais no Spotify .

Pipoco , um feat com Chris no Beat e Melody , foi o single que apresentou A na Castela para o sucesso, que, com uma boa estratégia de mercado aliado ao talento da artista, só tende a crescer neste ano.