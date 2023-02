Alok , um dos maiores DJ's do mundo na atualidade, tem feito grande sucesso com seu programa Controvérsia na Rádio MIX FM que, segundo o Kantar IBOPE Media , teve quase 19 mil ouvintes a mais em janeiro , em uma comparação ao mês de dezembro de 2022 .

Esta é apenas uma amostra do crescimento da MIX FM em sua audiência diária que, segundo o Kantar, tem conquistado um aumento significativo de audiência em seus programas Mix Tudo, Club Mix e o já citado Controvérsia .

O período do levantamento do Kantar compreende os meses de novembro de 2022 e janeiro de 2023 e, embora o número total de ouvintes de rádio FM+WEB tem tenha entrado em uma descrescente, a MIX tem se dado bem na audiência se comparada aos seus concorrentes.

Marcelo Camargo , Diretor de Marketing do Grupo Mix, comemora o resultado: “ A Rádio Mix FM, quando comparada com as suas principais concorrentes, é a rádio que mais subiu em audiência por minuto nesse período. Estamos no Top 10 das rádios que mais tiveram evolução em alcance máximo, e quando comparamos com as nossas principais concorrentes somos a única que realmente cresceu, enquanto as outras apresentaram quedas nesse mesmo período. Por conta disso, a MIX

também subiu no ranking geral" , conclui o executivo.