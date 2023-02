Columbia Records/Divulgação 'As It Was', de Harry Styles, integra o álbum 'Harry’s House'

O cantor Harry Styles recebeu da IFPI (Federação Internacional da Indústria Fonográfica) o prêmio Global Single Award 2022 pelo sucesso comercial do hit "As It Was", faixa que integra o álbum "Harry’s House", lançado no ano passado pela Sony Music, via Columbia Records.

O prêmio indica que "As It Was" foi o single mais vendido em todo o mundo, somando dados comerciais de assinaturas paga de streaming, plataformas digitais com suporte de anúncios e downloads pagos da faixa.

Com isso, este é o primeiro Global Single Award que Harry Styles recebe na carreira.

“Parabéns a Harry Styles e toda a sua equipe por ganhar o prêmio Global Single of the Year da IFPI. Harry recebeu pela primeira vez um Prêmio IFPI, como parte do One Direction, quando lançamos o IFPI Global Recording Artist Chart há 10 anos. É uma honra presenteá-lo com um prêmio este ano por seu single ‘As It Was’, que foi a trilha sonora do ano para tantos fãs de música ao redor do mundo”, comemorou Frances Moore, diretora executiva da IFPI.

Confira as 10 músicas mais vendidas no mundo em 2022, segundo a IFPI:

1. Harry Styles – "As It Was" com 2,28 bilhões

2. Glass Animals – "Heat Waves" com 1,75 bilhões

3. The Kid LAROI e Justin Bieber – "STAY" com 1,74 bilhões

4. Elton John e Dua Lipa – "Cold Heart (PNAU Remix)" com 1,34 bilhões

5. The Weeknd – "Save Your Tears" com 1,32 bilhões

6. Imagine Dragons & JID – "Enemy" com 1,26 bilhões

7. Ed Sheeran – "Shivers" com 1,23 bilhões

8. Gayle – "abcdefu" com 1,22 bilhões

9. Bad Bunny & Chencho Corleone – "Me Porto Bonito" com 1,21 bilhões

10. Ed Sheeran – "Bad Habits" com 1,20 bilhões