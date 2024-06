Reprodução/Instagram Luana Piovani e Neymar Jr.

A internet, de fato, não perdoa ninguém. Só foi a discussão entre Luana Piovani e Neymar Jr. esquentar, para os mais antenados iniciarem uma busca e acharem um registro da artista da época em que ela mantinha um relacionamento sério com o surfista Pedro Scooby posando ao lado do "camisa 10 da seleção brasileira". "E essa foto de 2012?", escreveu o perfil "Paola Debochada", aos risos, no Instagram.





Reprodução/Twitter Pedro Scooby, Neymar Jr. e Luana Piovani

Para quem não está por dentro da briga, os dois vêm se desentendendo e trocando ofensas nas redes com xingamentos como "péssimo pai" e "louca". Tudo começou na segunda-feira (27) depois que Luana criticou o jogador ao compartilhar uma notícia sobre o envolvimento dele com uma incorporadora que deseja erguer imóveis de alto padrão, em um trecho entre os litorais sul de Pernambuco e norte de Alagoas. De lá para cá, é eita atrás de eita.

E essa foto de 2012? Kkkkkk pic.twitter.com/jJIIZyFOA4 — Paola Debochada (@PaolaDeboche) May 31, 2024