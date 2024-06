Reprodução/Instagram André Gabeh e Neymar Jr.

Apesar de não ter mencionado nada a respeito da "PEC da privatização de praias brasileiras", André Gabeh, ex-integrante da primeira edição do "Big Brother Brasil", da TV Globo, e um dos ex-roteiristas do time do humorístico "Vai Que Cola", do Multishow, também usou a sua rede social para dar pitacos relacionados à recente polêmica envolvendo a atriz Luana Piovani e o jogador de futebol Neymar Jr.

"Neymar Jr. é um cansaço. É uma desidratação. Uma ressaca de Zolpidem com gin tônica. Aquela dorzinha que se sente nas 'popinhas da bunda' depois de passar seis horas sentado em um banco de igreja. Um pedaço de carne de segunda grudado no dente. Aquela gotinha de suor cheia de sal que escorre pela nuca e deságua no rego assado e causa ardor, coceira e formigamento", começou elencando.





Por fim, com outras palavras, acrescentou que, como o craque é bilionário e famoso, não se pode falar nada dele, porque tudo gira em torno da inveja. "Porém, esse sentimento eu tenho de quem tem mais de cinquenta anos e avó". Entre as respostas, há as seguintes frases: "Eu queria fazer uma camiseta com esse textão", "alguém devia printar esse tweet e pedir para a Luana declamar" e "deveria ser a descrição dele na Wikipédia".

