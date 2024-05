Divulgação Rodrigo Tudor

Conhecido por fazer revelações de vips e famosos e ter apresentado quadros esotéricos em programas da RedeTV!, como o de Sonia Abrão, Rodrigo Tudor está prestes a abrir as portas de seu espaço inovador na "Big Apple", nos Estados Unidos. Segundo ele, o projeto deve sair do papel em 2025 e ser um "ponto de referência" para todas as pessoas que estão em busca de equilíbrio nos aspectos emocional, físico e espiritual.

"Estou bastante animado em trazer a minha visão holística para cá [Nova York]. Acredito que podemos tocar vidas através da conexão com a espiritualidade, a nossa essência interior e a harmonia com o universo", manifestou-se o astrólogo mineiro durante rápido bate-papo com o site.





Reprodução/Internet Rodrigo Tudor no programa 'A Tarde É Sua', de Sonia Abrão

Essa, no entanto, não é a única novidade envolvendo Rodrigo Tudor. De acordo com a "IstoÉ Gente", a Netflix demonstrou interesse em produzir um documentário retratando a trajetória de sucesso dele, assim como fez com outras personalidades brasileiras. Poderoso, né?