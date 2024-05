Divulgação Vanessa Ataídes

Dona do maior bumbum do Brasil (sim, meu caro leitor, são 126 centímetros de derrière ), a também DJ Vanessa Ataídes está lançando um livro para os rapazes que desejam se tornar mestres na arte do prazer feminino. Dos fundamentos importantes aos conselhos pessoais, o guia oferece um mergulho profundo no mundo da satisfação sexual.

A ideia do e-book, segundo nos revelou, surgiu após passar por algumas decepções na "hora H" e ouvir inúmeros relatos de insatisfação de outras mulheres. "São técnicas avançadas de intimidade", assegurou ela ao site, pouco antes de frisar que as preliminares são primordiais para "preparar o terreno" e aumentar a libido do casal.





Em um dos trechos do material, Vanessa chama atenção dos "moços de plantão" para o fato de que um aquecimento bem-feito se respalda em beijos intensos, "carícias aqui e ali", mãos que descem e sobem pelo corpo e, ao mesmo tempo, amaciam ou apertam a pele. Em outro, fez o seguinte alerta: "Não tenham pressa. Vão com calma e muita delicadeza".