Reprodução/Instagram Gabyy Souza

A influencer Gabrielle Souza, mais conhecida como Gabyy Souza, faz parte dos novos ídolos que saltaram da frente do ringlight e viraram queridinhos da "geração Z". Só para se ter ideia do poder: ela acumula 4,7 milhões de fãs e seguidores no Instagram e outros 6,1 milhões no TikTok. Um verdadeiro fenômeno.

Ah, e aquele papo que diversos influenciadores usam: "Hoje, quando saio na rua, sempre tem pessoas pedindo para tirar fotos" é, de fato, real. No sábado (18), a "personalidade digital" foi flagrada por uma fonte da Coluna Marcelo Bandeira no Kodai Sushi, que fica em Santana, na zona norte da capital paulista.





Divulgação Gabyy Souza e João Gusmão, do Kodai Sushi





Na hora de ir embora do restaurante japonês, um pequeno tumulto acabou se formando para falar com a garota de 16 anos. Gabyy, ainda de acordo com o informante sushizeiro, atendeu a todos com um sorriso largo no rosto. Quem também fez questão de posar ao lado dela foi João Gusmão, um dos sócios do local.