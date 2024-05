"Fábio de Melo não largou a batina?", questiona Paula Braun no Twitter Ele, que faz parte do elenco do quadro Acredite Em Quem Quiser, do "Domingão com Huck", da Globo, caiu na boca do povo ao surgir com uma peça da maison Hermès

Home

Gente

Colunas

Marcelo Bandeira

"Fábio de Melo não largou a batina?", questiona Paula Braun no Twitter