Uma das estrelas da RedeTV!, Geraldo Luís, que está à frente do "Geral do Povo", dirigido por Marlene Mattos, é capa da nova edição da revista "Infomente", da Editora Leader, de Andreia Roma. Em um papo leve e descontraído com a jornalista Renata Rode (autora do livro "Todo Mundo Erra"), o artista falou sobre vida, trajetória, paternidade, projetos e mentalidade, entre outros temas.

De início, Geraldo, um dos principais nomes da RecordTV na década passada, destacou que retornar ao vídeo numa produção dominical foi voltar às raízes. "Eu me tornei o contador de histórias do Brasil, o país e o mundo me conheceram pelos domingos. O horário mais nobre é quando a família brasileira se senta no sofá, já esperando alguma atração para se divertir e se emocionar", garantiu à publicação.









Reprodução/Instagram Geraldo Luís na capa da nova edição da revista 'Infomente'

Em outro trecho da conversa, o apresentador paulistano mencionou estar recomeçando do zero e vivendo um momento ímpar em sua carreira: "Nadando realmente contra a maré para provar que as 'produções mais caras' geralmente não dão tanta audiência. A simplicidade é a magia da TV. O importante é que o telespectador está me recebendo de braços abertos".

Ele também se mostrou imensamente feliz com os voos profissionais de seu filho como DJ ("o João Pedro tem o talento musical") e confidenciou que o seu "sonho pessoal" é dar certo na atual empreitada, chegar aonde merece, ser encontrado e, sobretudo, valorizado na área profissional. Por fim, assegurou que zela pela mente saudável, dedicando-se cada vez mais àquilo que aprecia. "Procuro não me interromper com vibrações de críticas", afirmou.