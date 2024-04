Divulgação Natália Deodato, Lary Bottino e Yarley Ara

Nesta quarta-feira (10), Natália Deodato, que integrou o elenco do "Big Brother Brasil 22", da TV Globo, ganhou o "Bake Off Brasil — Celebridades", do SBT, e, logo em seguida, participou da primeira edição de "A Grande Conquista", da RecordTV, marcou presença no coquetel de inauguração da Elpher Beleza & Estética, que fica no Jardim Anália Franco, na zona leste da capital paulista.





Divulgação Yarley Ara, Lary Bottino e Natália Deodato posam com a equipe do centro de saúde e beleza





Mas ela não foi a única famosa a dar as caras por lá, não. Lary Bottino (a carioca revelada na quarta temporada do "De Férias com o Ex", da MTV Brasil, que acabou substituindo Fernanda Medrado no reality show rural "A Fazenda 13") também fez questão de parabenizar as sócias do empreendimento, Lau Ferreira e Roberta Gomez, bem como o digital influencer Yarley Ara, que viralizou com o meme "trava na beleza".