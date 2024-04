Divulgação Alexandre Raposo e Evandro Hazzy

Está batido o martelo: a nova edição do "Miss Grand Brasil" será transmitida pela Rede Brasil de Televisão (e não pela estatal TV Brasil, só para esclarecer). O acordo foi firmado na última sexta (5) pelo diretor do projeto Evandro Hazzy e pelo presidente da RBTV Alexandre Raposo, ex-executivo da RecordTV em sua melhor fase, de 2005 a 2013. Ah, e Gabriela Borges (vice-Miss Brasil) esteve presente na assinatura do contrato.





Divulgação ... mais um registro da assinatura do contrato





"Fiquei muito feliz com a parceria com a Rede Brasil, que assumiu a produção e a veiculação do espetáculo, que ocorrerá no dia 31 de agosto", contou o missólogo ao site. Raposo, então, acrescentou: "Nós vamos surpreender com o 'Miss Brasil Nova Era' e elevá-lo ao número um do mundo!". Alguém duvida?