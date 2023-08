Reprodução/Instagram Giovanna Antonelli, Carol Marra e Marcello Gioielle

O que Giovanna Antonelli, Carol Marra e Luana Piovani têm em comum além de beleza, fama e dom de atuar? O mesmo senso de moda apurado na hora de escolher novos figurinos para compor o seu guarda-roupa. E, nesse quesito, um nome faz total diferença: Marcello Gioielle, dono da 431, que rapidamente se consolidou como uma das principais marcas do segmento de vestuário de couro brasileiro.

Divulgação Giovanna Antonelli de 431





Em conversa com o iG, o empresário, que tem 30 anos de experiência nos mercados de luxo nacional e internacional, disse que, "nem nos meus sonhos mais distantes, imaginaria vestir a Giovanna, a Carol e a Luana, de quem, aliás, sempre fui fã. Tudo foi acontecendo muito rápido, mas está sendo bacana. Estou feliz com esse reconhecimento todo", ressaltou, sem esconder o sorriso no rosto e o brilho no olhar.

Divulgação Marcello Gioielle, nome por trás da marca 431





Depois, citou outro momento importante em sua trajetória: a matéria publicada na edição de junho da "Harper's Bazaar", que definiu a 431, presente nas principais multimarcas de todo o país, como moderna, vanguardista e elevada. "Nós atendemos uma clientela contemporânea que preza por independência, qualidade, conforto e exclusividade. Por isso, a nossa função é oferecer produtos que falem com suas sensibilidades únicas e celebrem sua individualidade", pontuou.



Divulgação Carol Marra posa com figurino da 431





Por fim, lembrou que a jornalista e influenciadora Mônica Salgado — que é casada com o ex-Dominó Afonso Nigro, foi redatora-chefe da "Vogue", dirigiu a revista "Glamour" e integrou a equipe de repórteres do extinto "Vídeo Show", da Globo —, é mais uma personalidade que já participou de editoriais com itens de sua autoria. "Ela é chique e elegante. Foi prazeroso vê-la usando 431", concluiu.