Ao falarmos sobre os melhores produtos de beleza de 2025, é inevitável trazermos uma lista das melhores maquiagens de 2025. Esse foi um ano repleto de lançamentos que vão fazer muita diferença na sua rotina, trazendo praticidade, inovação, sofisticação e, acima de tudo, performance. Então vamos lá conferir essa lista super completa?

Primer

Site oficial Grip Fix Primer de Vizzela

Quando pensamos em durabilidade e performance da maquiagem, o primer desempenha uma etapa fundamental, preparando a pele e potencializando ou até mesmo alterando o efeito da base e, por consequência, de tudo o que vem depois dela. E, pra mim, o destaque do ano foi o Grip Fix Primer de Vizzela.

Esse é um primer hidratante com efeito cola que tem uma fórmula com efeito refrescante na pele. Ele tem uma fórmula repleta de ativos de skincare, como Fucogel, Colágeno Vegetal e Extratos Naturais de Alecrim, Aloe Vera e Chá Verde, trazendo um efeito tensor que ao mesmo tempo cuida e acalma a pele. Eu gostei tanto desse primer que já acabei com dois frascos em menos de um ano. E, pra quem trabalha testando produtos, isso é um feito.

Sobrancelhas

Site oficial Máscara para Sobrancelhas de Boca Rosa Beauty

A Máscara para sobrancelhas de Boca Rosa Beauty chegou ao mercado se tornando um hit. Unindo altíssima fixação, versatilidade de acabamentos e um valor acessível, ela nasceu já um item indispensável na rotina de muitas pessoas. Uma dica de ouro: aplique a máscara antes de iniciar a maquiagem. Assim, a máscara não se mistura com o restante dos produtos, garantindo o máximo de fixação, e você também pode limpar os arredores da sobrancelha caso aplique produto em excesso.









Base

Site oficial Base Soft Matte Radiance de Mascavo

A Soft Matte Radiance de Mascavo chegou trazendo um impacto semiótico de luxo em nosso mercado. Com um frasco imponente, pesado, de vidro jateado e acabamento super minimalista, ela veio abrir essa categoria dentro da marca, que em 2026 ajustou sua rota e, para a construção da cartela da base e do corretivo, contou com a consultoria da Escola Madre para a construção de uma cartela de 36 tonalidades. Mas o real tesouro se encontra dentro desse frasco. Com uma fórmula ultra fluída, acabamento sequinho, porém com uma radiância leve, a Base Soft Matte Radiance entrega a tendência atual de pele em uma fórmula pensada na realidade brasileira, entregando durabilidade, resistência à água, suor e transferência, e um sensorial super agradável onde você não se sente usando uma máscara. Além disso, ela conta com Niacinamida e Esqualano de Cana-de-açúcar na fórmula, que cuidam da pele enquanto uniformizam o tom. Um tesouro nacional.

Site oficial Base Synchro Skin Radiant Lifting de Shiseido

Quando falamos de tecnologia, uma marca que sempre vem à minha mente é Shiseido. Me apaixonei em 2019 pela Synchro Skin, uma base que não só se mexe com a pele, mas vai se auto renovando ao longo do dia. Shiseido já é conhecida por sempre fazer melhorias em seu portfólio já existente, e não foi diferente com essa linha. A Synchro Skin passou por um upgrade e suas duas versões voltaram otimizadas. A versão matte continua surreal, especialmente para as peles mistas e oleosas, mas hoje vou falar da versão radiante, a Synchro Skin Radiant Lifting Foundation SPF30, uma fórmula que traz uma cobertura média a alta construível perfeita para peles normais a secas e que inclui a tecnologia Light-Adjusting Technology, que se adapta instantaneamente a qualquer fonte de luz para suavizar as linhas de expressão, criando um efeito luminoso e tensor na pele. Ela se funde à pele, criando um acabamento onde você não vê mais produto, apenas uma pele que parece ter nascido perfeita e que nunca pulou um dia do melhor skincare possível. E quando a gente fala de ingredientes, Shiseido nunca brinca em serviço, trazendo Óleo de Argan e Glicerina para suavizar e manter a hidratação da pele, Pérolas luminosas Transparentes e Sulfito de Bário para trazer esse efeito refletor da luz que cria um acabamento luminoso muito natural e o Extrato de Carambola e Extrato de Broto de Faia para contornar a pele. Tudo isso em uma embalagem 100% reciclável e com o melhor do luxo para a sua pele.

Corretivo

Site oficial Corretivo Double Wear de Estée Lauder

Em 2025 tivemos muitos lançamentos fortes de corretivos, especialmente no mercado internacional. Mas quando se trata de cobertura e performance que funciona lindamente no mercado nacional, nada super o Corretivo Líquido de Longa Duração Double Wear, de Estée Lauder. Ele tem uma lista de promessas gigantesca... E as cumpre. São até 24 horas de duração e controle de oleosidade, entregando um acabamento matte suave que ao mesmo tempo hidrata após ocontato imediato com a pele. Ele tem micro esferas de sílica que absorvem até 5 vezes o próprio peso em oleosidade e uma fórmula leve que cobre TUDO. Sério, a cobertura dele viralizou exatamente pela potência. Ele conta com a Tecnologia InvisiFlex, que é justamente o pulo do gato desse corretivo: embora tenha acabamento matte, ele se move com a pele, evitando o temido craquelamento. Aquele faz-tudo que vai agradar todos os tipos de pele.

Pós

Em 2024 tivemos a guerra entre o pó solto e o compacto. Mas acho que já entendemos que cada um tem o seu lugar na rotina, não é?

Site oficial Pó compacto Teint Idôle de Lancôme

E, falando em pós, um pó que chegou ao mercado no Brasil esse ano já me conquistando foi o Pó Facial Translúcido Compacto Teint Idôle Ultra Wear com efeito matificante de Lancôme. Ele já traz na sua embalagem a celebração do luxo clássico com um toque de modernidade. Após o impacto dessa embalagem, a gente se apaixona pela fórmula. Com efeito refinador da pele, esse pó fixa a maquiagem e controla o brilho da pele, aumentando a durabilidade da base. Ele permite que a pele respire e cria um efeito de segunda pele que mantém a pele matificada na medida o dia inteiro. Trazendo entre seus principais ingredientes a Niacinamida e o Esqualano, ele cuida da pele enquanto mantém a maquiagem impecável o dia inteiro. Disponível em 5 cores, ele traz uma cartela inclusiva que reforça o compromisso de Lancôme e do programa AfroLuxo com a inclusão em nosso mercado de beleza.

Site oficial Luminous Royal de Kohll Beauty

Sabe quando um produto entra de forma definitiva em nosso necessaire depois do primeiro uso? Esse foi o caso do pó Luminous Royal de Kohll Beauty. Esse pó solto dá continuidade à construção dessa marca de alta performance e resistência de Kohll Beauty, elevando e muito o game dessa categoria em nosso mercado. Ele consegue unir polos distantes da maquiagem, trazendo ao mesmo tempo um acabamento glow e com efeito de disfarce óptico na maquiagem. Isso tudo entregando resistência à água, óleo e atrito, criando um véu luminoso e muito leve – devido à ultra micronização desse pó. É um transformador de rotinas, funcionando para todos os tipos de pele e sendo um aliado gigantesco para maquiadores, mas também sendo transformador na rotina dos consumidores finais. Amor ao primeiro uso, desbancando inúmeros pós de meu acervo e ficando de forma sólida no topo do meu ranking.

Bronzer

Site oficial Chocolate Soleil de Too Faced

O Bronzer é um item indispensável na minha rotina de maquiagem. Ele traz dimensão de volta à maquiagem, mas sem a seriedade e o compromisso do contorno. Eu amo usar um bronzer ou contorno cremoso antes de usar a versão em pó. E um que morou na minha rotina nesse ano foi o Chocolate Soleil de Too Faced. Com textura leve, cobertura construível e aplicação extremamente intuitiva, esse produto facilita demais a devolução da dimensão do rosto após a aplicação da base. Vegano e Cruelty-free, ele ainda conta com um aroma inebriante de chocolate com laranja, o que só torna toda a experiência ainda mais prazerosa.

Site oficial Summer Glow de Mascavo

Ainda dentro dessa categoria, teve um bronzer em pó que substituiu todos os outros do meu acervo esse ano: o Summer Glow Bronzer de Mascavo. Sim, todos sabemos do problema inicial do lançamento. Mas com a consultoria que realizaram após o lançamento, a cartela se tornou exemplar. E melhor: é uma fórmula impecável em uma embalagem extremamente funcional. Ela entrega um glow belíssimo e suave na pele, esfumando como um sonho e servindo até mesmo como sombra. A embalagem sofisticada só agrega a esse universo que Mascavo vem criando.





Blush

Blush é uma categoria que, quando comecei a navegar pelo mundo da maquiagem, eu não dava muita atenção. Mas, com o passar dos anos, me apaixonei incondicionalmente e desde então venho usando demais essa categoria. Tanto que separei 3 fórmulas que vocês irão amar.

Site oficial Stick Cor de Boca Rosa Beauty

Para iniciar, uma fórmula cremosa que virou a favorita de muitas pessoas: o multifuncional Stick Cor, de Boca Rosa Beauty. Com uma fórmula emoliente enriquecida com Vitamina E, um excelente antioxidante, ela ganha um toque seco ao ser esfumada devido aos éstereis voláteis. Com isso, esse produto pode ser aplicado até mesmo sobre a pele já selada. Funcionando como sombra, blush e batom, ele é uma adição assertiva ao kit de maquiagem, trazendo pra rotina praticidade, portabilidade e um toque intuitivo de cor. Seu formato permite até mesmo a aplicaççao direta como batom, e seus tons permitem a construção de looks monocromáticos super chics. Meu tom favorito é o Beagá, que uso até mesmo como corretor de olheiras.

Site oficial BT Cushion Glow de Linha Bruna Tavares

O blush líquido foi uma categoria que invadiu o mercado de forma definitiva. Ganhando o coração de muitas através do blush líquido de Rare Beauty, Charlotte Tilbury... O mercado nacional tem vários ícones, como o Blush líquido de Bauny, mas em 2025 não teve pra ninguém. O BT Cushion Glow de Linha Bruna Tavares chegou ao mercado conquistando o nosso coração e entrando lindamente na categoria de multifuncionais essenciais para a nossa rotina. Ele esfuma como um sonho, trazendo um glow que vem de dentro junto com os seus tons que, numa cartela de 5 cores consegue contemplar todas as tonalidades de pele. Algo muito comum quando se trata de BT, que tem no seu DNA a inclusão. Mas, falando mais dessa joia, sua fórmula combina pigmentos translúcidos e ativos de skincare como Óleo de Rosa Mosqueta, Esqualano, Manteiga de Karité e Vitamina E para entregar uma cor que vem de dentro para lábios, rosto e olhos.

Site oficial Cloud Crush de Too Faced

Mas... Nós sabemos que o blush em pó é um produto tradicional que não sai do kit de muita gente. E nesse ano, duas adições muito necessárias à cartela do blush Cloud Crush de Too Faced ganharam o meu coração. As cores Watermelon Rain e Berry Dreamy me conquistaram demais, entregando um acabamento blur com aroma de sobremesa em uma embalagem que parece um macaron. Ele parece que vem de dentro, sabe? E fica aqui o conselho: use menos que o usual, porque ele vai se revelando na pele, criando bastante pigmentação super difusa e esfumada com pouco produto. Funcionando até mesmo em peles retintas, esse produto virou um must na minha rotina de maquiagem.

Iluminadores

Aqui eu perco tudo, gente. Iluminador é o meu fraco, e eu sempre arrumo uma desculpa para adicionar mais um ao meu acervo. E dois lançamentos me ganharam demais nesse ano:

Site oficial Iluminador Lightstruck de MAC

O primeiro, na formulação líquida, foi o Iluminador Líquido Skinfinish Lightstruck de MAC Cosmetics. Ele conta com uma mistura inovadora que contém 85% de ingredientes hidratantes para a pele, um sensorial que você sente de imediato. Com isso, ele entrega 24 horas de brilho e 12 de hidratação. São 9 tonalidades, das naturais às mais diferentes, com reflexos azuis, roxos e até mesmo verdes, contendo pigmentos radiantes e partículas peroladas que dão À pele um viço inebriante. Ele pode ser usado sozinho, misturado à base... Aquele produto super multifuncional. E a embalagem é um capítulo à parte, trazendo uma sofisticação surreal ao universo tão plural de MAC.

Site oficial Glow Maximizer Palette de Dior Backstage

Uma reformulação deixou a comunidade de amantes de maquiagem preocupada nesse ano: a da Glow Maximizer Palette de Dior Backstage. Famosos pela textura sofisticada e versatilidade, eles se tornaram um item indispensável para o kit de maquiadores e para o necessaire de quem ama maquiagem de qualidade. Dior vem se adaptando à nova geração, lançando produtos que se tornaram virais no TikTok e, mantendo sua semiótica nova, trouxe essa nova versão, com embalagem reformulada e uma infinidade de acabamentos, deixando aliviada uma comunidade de potenciais órfãos que encontraram nessa nova versão das paletas de iluminadores uma melhoria que vale o investimento.

Olhos

Essa é uma área onde me divirto bastante. De looks esfumados do dia a dia a looks artísticos extremos, é nessa região que mais gosto de investir e testar produtos.

Site oficial Lapiseira Retrátil de Helene Deon

Começando por um item indispensável na rotina, o lápis, essa lapiseira retrátil de Helene Deon chegou me conquistando demais. A ponto de ser quase impossível eu começar um look sem ela ultimamente. Com um tom de marrom que pigmenta em peles retintas, ele é muito fácil de esfumar, entregando a carga com facilidade e, ao secar, tem uma duração incrível nos olhos, pigmentando até mesmo a linha d’água e durando o dia inteiro. Tabém em sua versão preta, ele eleva o nível de qualquer maquiagem. Com um tom marrom mais frio, ele agrega muita sofisticação ao look. E o melhor: tem um valor acessível (R$45,90). O melhor dos mundos em um lápis para os olhos.

Site oficial Lapiseira Chameleon de Wet'n Wild

Já podemos concordar que o multicromático é o novo preto, né? Antes algo exclusivo das marcas independentes americanas, europeias e asiáticas, os multicromáticos se expandiram para as grandes marcas e a lapiseira retrátil da linha Chameleon de Wet’n Wild me ganhou não apenas pela fórmula ultra durável, mas também pela cartela de cores, que traz tons não tão usuais para seu portfólio. Um toque de cor que faz toda a diferença, ela é garantia de elevar demais o seu look em uma fórmula que desliza com facilidade e se fixa demais até mesmo na linha d’água.

Já na categoria sombras, duas paletas me conquistaram demais esse ano, sendo duas coringas para o kit de profissionais e consumidores finais.

Site oficial Paleta Elegance de Helene Deon

A primeira, que mora no meu necessaire e não troco por nada, é a Paleta de Sombras Elegance, de Helene Deon. Com 9 tons de transição em todas as tonalidades e subtonalidades neutras possíveis, ela tem uma fórmula pigmentada que esfuma como um sonho, se equiparando ao melhor que temos nas marcas internacionais. Compacta, ela é super portátil e serve para construção dos looks mais casuais aos looks mais impactantes. Eu amo tanto que uso até para fazer a transição de looks coloridos para a pele, tamanha a versatilidade dos subtons explorados na paleta. Todos a quem apresento a paleta se encantam imediatamente com a beleza da fórmula.

Site oficial Paleta 12 sombras de Koasis

Outra paleta que me ganhou já no primeiro uso foi a Paleta de sombras de 12 cores de Koasis, marca que chegou em 2024 no mercado já impressionando com suas sombras multicromáticas. Essa paleta entrega tudo o que a gente mais sonha em uma paleta neutra: tonalidades variadas, acabamentos impactantes e muita pigmentação com esfumabilidade. Considerada um dupe de paletas internacionais, eu vejo nela um verdadeiro trunfo para o kit de qualquer maquiador e cliente que queiram ter em suas mãos inúmeras possibilidades sem abrir mão da facilidade e intuitividade de aplicação.





Site oficial MAC Stack Elevated de MAC

Agora, falando de olhos ainda, uma máscara de cílios conquistou meu coração no primeiro uso: a MAC Stack Elevated. A MAC Stack já é uma linha premiadíssima dentro de MAC, tanto pela embalagem quanto pela performance. No entanto, para pessoas de olhos pequenos, como eu, a Elevated se encaixou como uma luva, trazendo para a aplicação uma intuitividade e uma sofisticação ímpares. Tudo isso sem abrir mão do impacto, entregando efeito de cílios postiços. Trazendo até 165% a mais de curvatura, ela entrega volume e alongamento, trazendo 91% de ingredientes naturais e Óleo de Argan na fórmula. Ela também é à prova de borrões e manchas, além de suor e umidade. E o melhor: Não esfarela, deixando aquele rastro de máscara sobre as maçãs do rosto. Um must que agrega demais à rotina.

Lábios

A categoria de lábios é sempre uma categoria que tem como um dos maiores critérios “quanto vc não tira esse produto da sua bolsa?”, porque é o item que mais retocamos dentro da maquiagem. E eu tenho alguns favoritos que moraram nas minhas bolsas ao longo do ano.

Site oficial Contorno Labial de Boca Rosa Beauty

O primeiro, pra trazer definição, é o contorno labial. E nessa categoria eu vou ter que ser parcial, porque o Contorno Labial de Boca Rosa Beauty, que tem consultoria minha na cartela de cores, trouxe algo inédito para o mercado brasileiro: uma cartela que apresenta tonalidades inclusivas em cada família de cores. Com esse produto, saímos do território do “marrom obrigatório” da maioria das cartelas de produtos labiais e mergulhamos em uma cartela que me comove a cada relato que eu recebo. Com aplicador chanfrado, ela permite o preenchimento e precisão na aplicação, além de uma proteção contra a quebra da carga do produto, e tem na fórmula Óleo de Rícino e de Algodão para hidratar os lábios, durando até 4 horas.

Esse foi o ano do lip combo, uma tendência que começou há décadas e que cada vez mais vem ganhando força em nosso mercado. E, pra isso, nada melhor que dois produtos: o óleo e o gloss labiais.

Sephora Gloss Bomb Oil de Fenty Beauty

Falando em óleo labial, dona Rihanna finalmente trouxe para a linha fixa o Gloss Bomb Oil de Fenty. Com um brilho impactante que varia de tons mais neutros e usuais até um lavanda multicromático que se tornou super viralizado, além do aroma inconfundível de Fenty Beauty, ele vai muito além de um produto brilhante. Ele contém uma série de ativos que vão de fato hidratar seus lábios: Manteiga de Karité, Vitamina E, Óleo de Maracujá e Esferas Preenchedoras de Ácido Hialurônico. Um tratamento que entrega um efeito belíssimo aos lábios, com aplicador customizado e a embalagem hexagonal que amamos desde o lançamento da marca.

Site oficial Glossed de Sephora Collection

Falando em brilho, nada como um gloss que já chegou viralizado aqui no Brasil. Esse foi um ano em que Sephora Collection consolidou seu rebranding, falando com a Geração Z e se tornando cada vez mais viral. Com lançamentos em todas as categorias, ela remodelou sua bancada, virando um ponto focal dentro das lojas e trazendo opções incríveis de produtos com valores que não costumam ultrapassar muito os R$100,00, se tornando uma concorrente para marcas acessíveis e até mesmo marcas de luxo. E não seria diferente com a chegada dos tons brilhantes da linha Glossed Twisted Color. Com um Gloss ultra fluído que entrega um brilho hipnotizante, Sephora Collection ousou ao trazer cores pouco usuais, como prata, azul e um fúcsia duocromático, se tornando uma sensação entre quem gosta de sair da zona de conforto sem abrir mão da hidratação, pois a linha conta com Óleo de Semente de Melancia na formulação.

Bruma Fixadora

Site oficial Fort FFix de Kohll Beauty

Sabe Senhor dos Anéis? “Um anel para todos governar.” Pois é. O Um Anel das Brumas chegou ao mercado no fim do ano de 2025. E ela se chama Fort FFix, da Kohll Beauty. E ela chegou para dominar o mercado. Com uma embalagem luxuosa que lembra um perfume de nicho, a Fort FFix funciona como um selamento blindado de alta performance, formando uma película inteligente de resistência. Foi uma fórmula desenvolvida após uma busca por insumos nos Estados Unidos e Canadá, sendo formulada e produzida no Brasil pelas mãos da equipe técnica brilhante da marca. A promessa é de tornar blindadas as maquiagens não resistentes. É um produto que muda a rotina de make, trazendo segurança e mantendo o viço natural da pele sem trazer com isso um desconforto. Revolucionária é a melhor palavra para descrevê-la.

2025 foi um ano desafiador para o mercado de beleza, com menos lançamentos e um recuo de algumas marcas. Mas sinto que isso trouxe a oportunidade das marcas serem mais assertivas e buscarem realmente o caminho da inovação. E é isso que busquei trazer nesse grande guia de maquiagens: a união da usabilidade com a presença de elementos inovadores, que guiem o mercado numa direção cada vez mais elevada e interessante. Porque, afinal de contas, nossa rotina tem cada vez menos tempo livre e a tecnologia pode ser nossa grande aliada na hora de facilitar e potencializar a nossa beleza.