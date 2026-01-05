Reprodução Pexels Oferta em skincare

Quando falamos de rituais de skincare e rotinas de maquiagem, pode haver uma conexão errônea com um momento de futilidade. O skincare é até levado mais a sério, já que os benefícios de produtos como os protetores solares são cientificamente comprovados. Mas e se o uso desses produtos fosse além? E se ter uma rotina de skincare e sentar para aplicar a maquiagem pudesse fazer bem para o cérebro?

Oi, sou Luiz Cantú, doutor em bioquímica, consultor de desenvolvimento, estratégia e educação na indústria cosmética e minha missão aqui é trazer conversas sobre o universo de beleza.

Os rituais de beleza vêm cada vez mais sendo difundidos, especialmente após o boom das redes sociais. Essa é uma indústria que movimenta bilhões mundialmente e que atinge todas as camadas da sociedade. Mas, especialmente quando pensamos em rotinas como a do skincare coreano com suas muitas etapas, isso pode parecer um tanto quanto exagerado e até mesmo fútil. Mas o objetivo aqui é fazer a gente mudar o ângulo, o prisma sobre esse assunto. E se a maquiagem e o skincare fossem responsáveis por modular o humor, o estresse e trazer como recompensa o bem-estar?

Isso não é um achismo não. A literatura discute exatamente esse aspecto em estudos bem sólidos. Quando estabelecemos rotinas de cuidados, essa repetição tende a aumentar a sensação de controle e previsibilidade do nosso dia, e isso pode ajudar a reduzir a sensação de ansiedade e estresse. E embora esse aspecto possa não trazer uma recompensa imediata, é justamente a repetição, ou seja, a rotina, que vai trazer um efeito psicológico e comportamental que nos direciona ao bem-estar.

Mas a gente quer mais que uma rotina e demorar tanto assim pra ter esse tal do bem-estar, né? E sim, temos dados que embasam isso. Tiffany Field conduziu um estudo publicado em 2005 que mostra que a massoterapia reduz em média 31% dos níveis de cortisol em pessoas com depressão, dores sistêmicas e doenças auto-imunes. E tudo isso é trazido pelo toque e pelo relaxamento produzido pela massagem. E o que massagem tem a ver com skincare e maquiagem? O toque. Esse toque é um condutor de bem-estar mais que certificado.

A maquiagem inclusive pode ser uma ferramenta antidepressiva. Sim. Isso mesmo que você leu. Estudos conduzidos por Veçoso e colaboradores em 2023 com 2400 mulheres brasileiras teve como resultado a observação da relação entre o uso frequente de maquiagem e uma intensidade mais baixa de sintomas depressivos. Mas não para aí. Matori e colaboradores conduziram um estudo publicado em 2025 que associa melhores funções cognitivas, físicas e psicológicas em mulheres de 65 anos que usam maquiagem. A maquiagem é muito mais que uma ferramenta de embelezamento. Ela é um convite à própria observação sem filtros. Quase como uma meditação indireta. Que pode, com a devida intenção, se converter em um exercício de exploração da própria identidade e uma bolha lúdica no dia a dia, não somente uma obrigação sistemática da obtenção de um padrão ditado pela sociedade.

E esse ato da aplicação de skincare e o resultado em bem-estar foi medido cientificamente em um estudo conduzido por Moriya e colaboradores e publicado em 2024, onde eles acompanhavam com um encefalograma mulheres realizando etapas de skincare e maquiagem. Os resultados mostravam justamente essa detecção, que leva à conclusão de que a autoconfiança aumentava ao longo das etapas, enquanto sentimentos negativos tinham uma queda. Se isso é mensurável, por que não trazer isso para a nossa rotina? O ganho não acontece apenas na atuação dos ativos de skincare ou no embelezamento criado pelas camadas da maquiagem. Como diria a nossa maravilhosa expressão... “o buraco é mais embaixo”.

Durante tempo demais, os rituais de beleza foram segmentados em um espaço de futilidade e de uma feminilidade forçada. E embora eles sirvam maravilhosa para que as mulheres se sintam sim mais femininas, se assim desejarem, eles ocupam um espaço e podem se estender por um espectro bem mais amplo que isso. E é pra essa jornada que eu quero convidar vocês por aqui. Para que a gente possa, juntos, explorar a função dos ativos, a importância do cuidado, opções de produtos e tudo o que gira ao redor dessa etapa do autocuidado que envolve principalmente o maior órgão que a gente possui que é a pele. Porque você merece esse cuidado e todos os benefícios que ele vai trazer para você.