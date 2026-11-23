Reprodução/Instagram Malévola





Durante anos repetiram que palavras não machucam. Curioso. Sempre dizem isso justamente aqueles que usam as palavras como socos. Em um podcast, bastou que o engenheiro insistisse em negar a identidade de uma mulher trans, reduzindo sua existência a uma provocação barata, para descobrir que humilhação também produz reação.

Quando o megafone voou, a internet montou seu próprio tribunal. E, para surpresa de muita gente, absolveu a mulher trans por legítima defesa moral, enquanto condenou o agressor transfóbico a pagar, simbolicamente, as custas processuais da própria intolerância imbecíl.

Há quem confunda "não concordar" com "não respeitar", com licença para desumanizar. Não são a mesma coisa. Você pode não concordar com a identidade de alguém. Mas não pode transformar essa discordância em instrumento de humilhação pública. O respeito não exige concordância; exige limites.

No instante em que alguém decide apagar a existência do outro com palavras, deixa de defender uma opinião e passa a praticar violência. E violência não ganha verniz porque foi pronunciada em vez de desferida com as mãos.

O mais interessante é observar como certos discursos vivem da necessidade de provocar para, depois, posar de vítimas quando encontram resistência. É quase um roteiro pronto: ofende, insiste, debocha, testa o limite e, quando o limite chega, grita por civilidade.

No fim, o veredicto popular teve um recado que vai muito além daquele estúdio. A sociedade pode discutir ideias, crenças e valores à vontade. O que ela não pode mais naturalizar é o preconceito vestido de sinceridade.Respeito não é favor, nem concessão. É o piso mínimo para que qualquer conversa exista.

Quem escolhe atacar a existência do outro não pode se surpreender com a lei de ação e reação e, ainda mais, descobrir que o verdadeiro julgamento já pode ter sido finalizado muito antes do processo.