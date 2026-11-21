Reprodução/TV Globo Ticiane Pinheiro é esposa de César Tralli

A pressão para colocar Ticiane Pinheiro na programação da TV Globo já no início do próximo ano passou a movimentar os bastidores da emissora. Embora a apresentadora tenha um reality sobre “nepo babies” previsto para a TV por assinatura e também desenvolva um projeto voltado ao público feminino acima dos 50 anos para as plataformas digitais, existe uma corrente dentro da empresa defendendo que ela ganhe rapidamente uma vitrine na televisão aberta. Hoje, o destino mais provável discutido internamente é o É de Casa.

O problema é que o programa já conta com um elenco numeroso de apresentadores, o que transformou a conversa em um impasse. Segundo relatos de bastidores, diante da insistência para encaixar Ticiane na atração, uma resposta passou a circular entre executivos: “se ela entrar, alguém terá que sair”.

A frase resumiria o clima do incômodo da discussão, que ganhou força nas últimas semanas e abriu espaço para diferentes cenários. Entre as possibilidades analisadas, o nome de Thiago Oliveira apareceu como o mais citado.

A avaliação é que ele poderia migrar para um programa de culinária, ocupando uma faixa semelhante à que já domina dentro do próprio É de Casa e também no GNT. A discussão ganhou força porque esse espaço gastronômico ficou praticamente em aberto após as mudanças envolvendo Rodrigo Hilbert, Rita Lobo, Diogo Nogueira, e outros nomes ligados ao gênero que deixaram o canal, além da programação já caminhar para o fim do estoque de reprises dos programas de Rita Lobo.

Apesar das conversas, o entendimento, porém, é que existe uma pressão real para que Ticiane esteja na TV aberta logo no começo do próximo ano. Caso a Globo não encontre outro projeto para acomodá-la na grade, a tendência é que o É de Casa continue sendo a principal alternativa em discussão, ainda que isso obrigue a emissora a redesenhar o elenco e sacrificar um dos atuais apresentadores.