Reprodução Ana Maria Braga a Louro Man





Loro Mané precisou assumir uma missão inesperada nos bastidores do Mais Você: virar noveleiro praticamente da noite para o dia. Com o afastamento temporário de Tati Machado, que saiu de licença para a chegada do filho, a direção do programa passou a buscar uma solução para preencher o espaço de comentários sobre novelas, bastidores de gravações, fofocas de elenco e notícias dos famosos ao lado de Ana Maria Braga.

Inicialmente, nomes como o de Valéria Almeida chegaram a ser avaliados para a função. A própria Tati Machado já havia brincado algumas vezes dizendo que Valéria era uma “fofoqueira de mão cheia” e que acompanhava tudo sobre celebridades.

Mas, segundo informações de bastidores, a ideia de colocar alguém fixo para substituir Tati teria encontrado resistência. Diante disso, a direção da Globo teria dado o recado: se não haveria um novo nome, o próprio Loro teria que assumir a missão.

Novelas

A necessidade aumentou porque a emissora entende que o Mais Você tem papel estratégico na repercussão das novelas. Com Lá na Minha Terra enfrentando críticas e precisando recuperar a conexão com o público, além da reta final de Quem Ama Cuida exigindo atenção máxima, a atração matinal passou a ser vista como uma importante ferramenta para divulgar elenco, histórias e movimentar as tramas. A ordem interna seria aproveitar a força do programa para impulsionar os folhetins.

E Loro Mané já começou a ampliar sua atuação. Ele esteve no GP de Fórmula 1 ao lado de Ceci Ribeiro e também assumiu uma cobertura dos bastidores de Chefe de Alto Nível, trabalho que originalmente seria associado à Tati Machado.

Mas o maior desafio, segundo pessoas próximas ao programa, tem sido justamente acompanhar o universo das novelas. O papagaio mais famoso da televisão agora precisa trocar o improviso pela maratona de capítulos, personagens e reviravoltas, justamente em uma fase em que a Globo mais precisa que a programação matinal esteja afiada com a dramaturgia.