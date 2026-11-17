Reprodução/Internet Márcio Garcia





A Globo vem discutindo, há algum tempo, uma ampla reformulação para sua programação de domingo. Embora nenhuma decisão tenha sido oficializada, a emissora avalia diferentes possibilidades para fortalecer a grade ao longo de 2027.

E foi justamente nesse contexto que a coluna apurou que uma disputa silenciosa começou a ganhar força nos bastidores envolvendo o retorno de uma recontratação de peso: Márcio Garcia.

Segundo fontes ouvidas pela coluna, a emissora sinalizou a Márcio Garcia a possibilidade de retornar à faixa de domingo com programas por temporada, ocupando a primeira linha de shows antes do Domingão com Huck. Paralelamente, já estariam acontecendo conversas para alinhar conceitos editoriais e formatos inéditos que poderiam integrar um sistema de rodízio entre diferentes atrações ao longo do ano.

Caso o projeto avance, a tendência é que Eliana e Márcio Garcia passem a alternar temporadas nesse espaço da programação, uma estratégia que permitiria à Globo renovar o conteúdo dos domingos sem abrir mão de grandes nomes do seu elenco. A proposta, porém, está longe de ser consenso dentro da emissora.

A coluna apurou que a ideia enfrenta resistência de setores mais próximos a Eliana, que defendem um protagonismo maior da apresentadora na faixa dominical. Em contrapartida, cresce também um movimento interno favorável ao retorno de Márcio Garcia aos domingos, impulsionado por executivos e defensores do apresentador.

Nos corredores da Globo, a disputa ainda acontece de forma discreta, mas já desenha uma verdadeira guerra de bastidores por uma das vitrines mais estratégicas da televisão brasileira.