Reprodução/Internet Serginho Groisman





Serginho Groisman sinalizou positivamente para a elaboração da sua renovação contratual com a TV Globo, segundo informações apuradas pela coluna. A negociação prevê uma renovação longa, de aproximadamente cinco anos, garantindo a permanência do apresentador à frente do Altas Horas até 2031.

A movimentação acontece em um momento especial da trajetória de Serginho na Globo. O apresentador acaba de completar 26 anos do programa e já estaria pensando em uma das maiores celebrações da história da atração: os 30 anos do Altas Horas, em 2030. Para que esse marco aconteça com Serginho no comando, a direção da emissora teria avançado nas tratativas para manter um dos nomes mais identificados com a televisão brasileira.

Considerado um dos programas mais importantes da grade da Globo, o Altas Horas construiu uma relação de confiança com o público ao longo das décadas, apostando em música, entrevistas e encontros que atravessam diferentes gerações. Nos bastidores, a renovação de Serginho é vista com entusiasmo, já que o apresentador se tornou uma espécie de patrimônio afetivo da emissora.

Com o novo vínculo, a expectativa é que Serginho continue sendo uma das grandes referências do entretenimento da Globo nos próximos cinco anos, preparando o terreno para uma comemoração histórica quando o programa completar três décadas no ar.