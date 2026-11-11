Reprodução/Instagram/@rodrigobocardi Rodrigo Bocardi





Uma assistente de Recursos Humanos ajuizou uma reclamação trabalhista na 69ª Vara do Trabalho de São Paulo (TRT da 2ª Região) contra a empresa BocaTV, do apresentador Rodrigo Bocardi. A profissional, contratada em 18 de maio de 2026 com um salário mensal de R$ 3 mil sustenta que rompeu o vínculo empregatício por meio de rescisão indireta em 15 de outubro de 2026.

O fundamento principal da medida, segundo os autos, foi a sonegação habitual e contumaz dos depósitos mensais do FGTS, além de denúncias amparadas em áudios que apontariam orientações internas para burlar obrigações trabalhistas e regras de planos de saúde. A coluna obteve todos os áudios, mas preservará o material.

Em resposta à notificação extrajudicial da empregada, a empresa efetuou o recolhimento tardio dos valores em atraso e, logo em seguida, em 19 de outubro de 2026, aplicou uma demissão por justa causa na trabalhadora. A companhia alegou que a funcionária cometeu falta grave ao violar segredos corporativos e compartilhar informações sigilosas de remuneração e contratos de prestadores de serviços pelo Microsoft Teams.

Por sua vez, a defesa da reclamante aponta que a punição severa integrou um quadro de assédio moral retaliatório e seletivo para puni-la pelo exercício de seu direito de ação, incluindo uma suposta devassa clandestina em suas conversas virtuais corporativas.

Diante do conflito, a ação judicial pleiteia a declaração de nulidade da justa causa, a consolidação da rescisão indireta, o pagamento de verbas rescisórias, além de uma indenização por danos morais no valor de R$ 10 mil em razão da acusação caluniosa, do assédio moral e da invasão de privacidade.

O valor total atribuído à causa é de R$ 19.673,75. A juíza titular Patrícia Almeida Ramos designou a audiência uma presencial para o dia 27 de janeiro de 2027, às 8h30min.