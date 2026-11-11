Reprodução/SBT Rodrigo Bocardi





A locadora Administração de Bens Anamar Ltda. ajuizou uma ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança contra a empresa Bocatv Canal Ltda. e o fiador, o apresentador Rodrigo Bocardi. A disputa judicial girava em torno do atraso nos aluguéis vencidos em julho e agosto de 2026, além de parcelas de IPTU do imóvel comercial localizado na movimentada Avenida Faria Lima, em São Paulo.

O valor total da causa havia sido estimado em R$ 600.000,00, englobando também multas contratuais e encargos acumulados. No entanto, o litígios nos tribunais durou pouco tempo graças a uma reviravolta consensual entre os envolvidos.

Antes que os réus apresentassem qualquer contestação formal nos autos que tramitavam na Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros, as partes conseguiram se alinhar e firmar uma composição fora do tribunal.

Com o entendimento pacificado entre locadora e locatária, a defesa da proprietária protocolou formalmente o pedido de desistência da ação judicial em 8 de setembro de 2026. O juiz responsável homologou o acordo logo em seguida, extinguindo o processo sem resolução de mérito e atestando que não havia custas remanescentes pendentes.

Dessa forma, a situação jurídica foi resolvida de maneira definitiva e amigável, garantindo a pacificação do conflito locatício. Com o trânsito em julgado imediato e a satisfação das custas finais, os autos foram definitivamente arquivados, encerrando o episódio na região de Pinheiros.