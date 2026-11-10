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A Globo acabou criando um mal-estar nos bastidores de sua dramaturgia após alterar os planos para a sucessão de Avenida Brasil 2, novela que entrará no ar depois de Quem Ama Cuida.

Inicialmente, a emissora havia sinalizado internamente que Aguinaldo Silva seria o autor responsável pela novela seguinte. No entanto, o entusiasmo da direção com o projeto de Rosane Svartman mudou completamente o cenário e levou a empresa a rever o cronograma antes mesmo da definição do próximo texto do veterano.

Segundo apurado, a Globo chegou a anunciar Aguinaldo como o sucessor antes mesmo de analisar a sinopse entregue pelo autor. Quando o material finalmente foi lido, a avaliação não agradou à direção de dramaturgia, que acabou reprovando a história.

O movimento, porém, chamou atenção por um detalhe: em vez de solicitar uma nova sinopse imediatamente, como costuma ocorrer nesses casos, a emissora optou por promover Rosane Svartman diretamente para a vaga, antecipando sua estreia na faixa das nove.

A decisão acabou provocando desconforto nos bastidores. Antes mesmo de apresentar uma segunda proposta, Aguinaldo teria sido informado de que, depois da novela de Rosane, a próxima autora da fila seria Manuela Dias, que permanece aguardando um novo trabalho desde o remake de Vale Tudo.

Na prática, a mudança empurra ainda mais o retorno de Aguinaldo ao horário nobre e altera completamente o planejamento inicialmente desenhado pela emissora. Com isso, caso o planejamento atual seja mantido, o autor deverá esperar cerca de um ano e meio para voltar a disputar uma faixa das nove.