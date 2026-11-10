Reprodução/Internet Rodrigo Bocardi lançou o BocaTV em 3 de novembro

Anunciada desde abril e adiada sucessivas vezes, a BocaTV, projeto comandado por Rodrigo Bocardi, finalmente estreou em 3 de novembro. Mas a longa preparação não parece ter sido suficiente para garantir uma apresentação minimamente profissional.

Os primeiros dias foram marcados por falhas de áudio nos links ao vivo, microfones com problemas, iluminação deficiente, imagens escuras e desorganização técnica. Os problemas persistiram nos dias seguintes, incluindo um apagão de mais de dez minutos no YouTube, com a transmissão substituída por uma tela preta em plena tarde.

Se a promessa era transformar a influência de Bocardi em uma potência de comunicação, os primeiros números estariam longe de corresponder à expectativa. Sobre o desempenho do canal, as transmissões dificilmente ultrapassam 150 espectadores simultâneos, com programas que mal alcançam 50 ou 100 pessoas. O canal também, na data de hoje, ainda não tinha chegado a 30 mil inscritos.

A distância entre a audiência efetiva e a popularidade frequentemente mencionada pelo apresentador nas redes sociais levanta mais uma lição da internet: o exemplo de "expectativa x realidade". Onde está o público que deveria acompanhar o projeto? Nos bastidores, o cenário também seria de frustração, com apresentadores decepcionados e desiludidos diante da baixa adesão.

A distância entre ambição e realidade também teria alcançado o departamento comercial. Inicialmente, a equipe teria apresentado propostas de patrocínio na casa dos R$ 200 mil, mas, diante da dificuldade de convencer anunciantes, os valores teriam sido reduzidos, em alguns casos, para aproximadamente R$ 40 mil.

Enquanto isso, a estrutura montada na Faria Lima, cercada de expectativas e investimentos, não estaria entregando o impacto visual prometido. O estúdio, com iluminação escura, uma mesa laranja e um telão ao fundo, ainda sofre com reflexos nas paredes de vidro, que comprometem a experiência de quem acompanha a transmissão.

A situação ganha contornos de ironia quando lembramos das críticas atribuídas a Bocardi à estrutura de estúdios de outras emissoras, em uma passagem pelo Melhor da Tarde. Mas as informações mais delicadas dizem respeito ao ambiente interno.

Relatos apontam desentendimentos entre apresentadores já na primeira semana, inclusive episódios de ciúme que teriam quase terminado em agressão física. Também haveria pressão sobre jornalistas, produtores e estagiários para comercializar espaços publicitários da chamada Boca Publi, com promessa de comissão de 20%.

Segundo as informações recebidas, cobranças seriam feitas publicamente com frases como "todo mundo aqui é vendedor" e ameaças de que o conforto e o happy hour da equipe poderiam acabar se as vendas não acontecessem.

Se confirmados, os episódios revelam uma contradição preocupante: um projeto que nasceu prometendo independência e protagonismo, mas que já estaria transferindo para seus funcionários o peso de uma operação comercial ainda sem público consolidado.