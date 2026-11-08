Divulgação / Tottenham e Raul Baretta / Santos Richarlison e Neymar





Existe uma lei da vida que nunca falha: toda arrogância acredita que será a única a escapar da ironia. Neymar resolveu distribuir lição de moral em praça pública quando mandou Richarlison “ler o contrato”, como se tivesse sido nomeado professor honorário da Faculdade Internacional de Cláusulas e Condições.

Bastou, porém, surgir uma disputa judicial envolvendo a compra de uma mansão pelo pai do jogador para a frase fazer o caminho de volta. Richarlison apenas devolveu a encomenda. Não precisou criar uma piada nova. A original já era suficientemente boa para funcionar contra o próprio autor.

É fascinante como certas pessoas imaginam que o deboche é uma arma de uso exclusivo. Fazem piada acreditando que o mundo assinou um contrato de submissão, pelo qual só elas podem rir dos outros. O problema é que o humor tem memória. E a vaidade costuma sofrer de amnésia.

Neymar tentou transformar o sarcasmo em demonstração de superioridade, mas esqueceu um detalhe elementar: a vida adora reaproveitar roteiros. O que ontem parecia inteligência, hoje vira recibo.

Que me perdoem as 'neymarzetes', mas o roteiro do Neymar sempre foi previsível Em vez de deixar que o talento fale por si, insiste em cultivar a figura de alguém que precisa vencer até discussão em caixa de comentários. Como se um dos maiores jogadores brasileiros de sua geração dependesse de troféus distribuídos pelo tribunal das redes sociais. Neymar é um desperdício raro.

No fim, Richarlison não humilhou Neymar. Quem fez isso foi a ironia da própria vida. Poucas cenas são tão cômicas como assistir alguém subir num pedestal para ensinar os outros a “ler o contrato” e, dias depois, descobrir que o destino também é alfabetizado.

A diferença é que o destino não comenta em rede social. Ele responde com uma elegância cruel: devolvendo exatamente a frase que você achava que jamais ouviria de volta.