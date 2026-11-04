Reprodução/Instagram Will Smith recebeu camisa do Flamengo como presente de Naldo

Quando Lula venceu as eleições, Thomas Costa resolveu apostar na diplomacia moderna: abriu o Instagram, foi direto para as mensagens privadas de Donald Trump e mandou aquele pedido de socorro virtual, como quem chama o amigo poderoso no WhatsApp para resolver uma confusão no condomínio. O problema é que política internacional tem um detalhe: nem todo direct chega no destinatário, e nem todo mundo tem o selo imaginário de “amigo do Trump”.

Thomas talvez ainda não tenha entendido uma regra fundamental das relações exteriores do século XXI: existe uma única autoridade brasileira capaz de atravessar fronteiras pelo direct, ser recebido com festa e ainda contar histórias de amizade com as maiores estrelas do planeta. Esse cargo não é de diplomata, senador ou influenciador. É de Naldo Benny.

Porque enquanto alguns mandam mensagem para Trump esperando uma resposta, Naldo já parece ter um passaporte especial para o universo das celebridades internacionais. Bruno Mars, Madonna, rappers americanos… o cantor construiu uma mitologia própria em que o planeta inteiro cabe numa agenda de contatos. Se existe alguém que poderia mandar um “Trump, meu irmão, dá uma olhada aqui” e imaginar uma resposta, esse alguém seria Naldo.

Thomas Costa pode até ter lá suas intenções, mas na fila da diplomacia pelo Instagram ele ainda está comendo poeira. Em tempos de geopolítica complicada, talvez a solução seja simples: antes de procurar Trump, chama o Naldo. Afinal, se existe alguém no Brasil que parece ter o “modo internacional” ativado no direct, é ele. Naldo Benny.