Reprodução/Instagram Maraisa ostenta corpo em maiô brilhante e rouba a cena

A notícia de que Maraisa se emocionou ao descobrir que sua maquiadora é uma mulher trans, depois de oito anos de convivência profissional, merece uma reflexão. O que me chama a atenção não é a emoção, mas a transformação em acontecimento.

Durante oito anos, as duas compartilharam experiências, trabalharam juntas e construíram uma relação profissional. Ainda assim, a informação foi apresentada como uma descoberta extraordinária. Há algo de extraordinário mesmo nessa narrativa: mesmo quando a convivência já demonstrou afinidade, confiança e respeito, determinadas diferenças continuam sendo tratadas como motivo de espanto.

O problema não está em Maraisa ter se emocionado, tampouco em alguém se sensibilizar diante de uma história pessoal. Está na lógica que transforma a condição de uma mulher trans em uma espécie de segredo, como se existisse uma verdade escondida por trás da pessoa que todos conheciam.

Essa percepção escancars uma expectativa social profundamente triste e enraizada: a de que algumas pessoas precisam explicar quem são, justificar sua existência ou apresentar alguma particularidade de forma "extraordinária" para serem plenamente reconhecidas.

É uma violência que nem sempre aparece na forma de hostilidade explícita. Às vezes, manifesta-se justamente na surpresa e na ideia de que conhecer determinada característica muda o significado de toda uma relação.

O que elas queriam aconteceu; a imprensa transformou essa descoberta em manchete, pagou o risco de reforçar a ideia de que ser uma mulher trans é algo que precisa ser anunciado, explicado ou apresentado como curiosidade.

A velha repetição social que coloca a pessoa trans no centro de uma excepcionalidade permanente. Sua competência, seu trabalho e sua trajetória acabam dividindo espaço com uma característica que não deveria determinar a maneira como é percebida ou anunciada.

Oito anos deveriam ser suficientes para demonstrar que uma relação profissional se constrói pela competência, pela confiança e pelo respeito. A questão mais incômoda dessa história, portanto, não é o que Maraisa descobriu, mas por que essa descoberta ainda parece merecer tanto espanto.

Penso que não deveríamos transformar a existência de uma mulher trans em revelação para reconhecer sua importância. O respeito não começa quando alguém demonstra emoção diante de uma informação que desconhecia. Começa quando a diferença deixa de ser tratada como surpresa, concessão ou espetáculo.

Depois de oito anos, a maquiadora continuava sendo a mesma pessoa. O que mudou foi o olhar lançado sobre ela.