Reprodução/Internet Glória Pires e Orlando Morais

A atriz Glória Pires e o cantor Orlando Moraes estão entre os réus de um processo que corre na Justiça de Goiás. Eles foram incluídos na ação porque são sócios de uma empresa que recebeu parte de uma fazenda em Anápolis, no interior do estado.

Quem entrou com o processo foi o agricultor Afrânio Vilela. Ele afirma que parte de suas terras foi incluída de forma irregular em outra propriedade. Segundo a ação, um dos réus teria usado informações falsas para alterar os documentos da fazenda e criar um novo registro em cartório. Depois disso, a área teria sido transferida para a empresa da qual Glória Pires e Orlando Moraes são sócios.

O agricultor pede que a Justiça cancele esses registros e anule a transferência das terras para a empresa. Ele também quer impedir que a área seja vendida ou negociada enquanto o caso não for decidido.

Além disso, Afrânio pede uma indenização de R$ 200 mil por danos morais. O processo ainda está em andamento, e a Justiça vai analisar as provas apresentadas por todas as partes.

