Reprodução/Internet Globo exibirá série especial antes do Chef de Alto Nível





A Globo voltou a movimentar os bastidores dos realities gastronômicos e teria procurado novamente a Endemol, detentora dos direitos internacionais do MasterChef, em uma tentativa de negociar a aquisição do formato.

A primeira investida teria acontecido há cerca de dois anos, quando a emissora tentou antecipar uma saída do reality da Band, mas a empresa responsável pelo programa teria defendido que não era apenas uma questão contratual, e sim ética, já que o acordo com a emissora paulista segue vigente até dezembro de 2027.

Agora, segundo apuração da coluna, a Globo teria retomado as conversas após confirmar a terceira temporada de Chef de Alto Nível para 2027 e também a chegada do Chefinho de Alto Nível, versão infantil comandada por Eliana. Um executivo da emissora teria se reunido na semana passada com representantes da Endemol para apresentar uma nova proposta envolvendo o MasterChef.

A estratégia apresentada pela Globo, segundo fontes ouvidas pela coluna, seria incorporar o MasterChef ao catálogo do Globoplay, sem necessariamente levar o formato para a televisão aberta. A intenção seria retirar o reality da programação da Band e concentrar a faixa gastronômica da TV aberta nos novos projetos da emissora: Chef de Alto Nível e Chefinho de Alto Nível.

A coluna apurou ainda que uma nova reunião já teria sido marcada para daqui a três semanas. O encontro deve avaliar os próximos passos da negociação, que depende das condições contratuais com a Band e dos interesses comerciais da Endemol.