Reproduçao TV Globo Quem Ama Cuida





A TV Globo mobilizou sua equipe na tarde desta terça-feira (20) para regravar o primeiro beijo entre Mau Mau e Felipe, sequência que vai ao ar no capítulo de hoje. A cena, considerada um dos momentos centrais da novela, foi conduzida pessoalmente pela diretora artística Amora Mautner, cuja presença em gravações desse tipo é incomum e normalmente reservada a passagens consideradas decisivas.

Segundo fontes da produção, a sequência já havia sido gravada anteriormente, mas precisou ser refeita por determinação da direção. Durante os ensaios, Amora orientou cada movimento dos atores e definiu cuidadosamente o posicionamento das câmeras para reforçar o caráter emocional do encontro.

De acordo com relatos obtidos pela coluna, a diretora repetiu duas orientações à equipe: “não é uma cena de beijo, é uma cena de descoberta” e “o beijo não é sobre sexualidade, é sobre amor”. A proposta era destacar a construção afetiva dos personagens e afastar qualquer leitura exclusivamente ligada à sensualidade, de acordo com a direção, que não teria aprovado as cenas gravadas anteiormente.

A sequência aconteceu ao fim de uma aula na academia de dança. Depois de uma série de olhares, mãos que se encontram e sinais de insegurança, Felipe deixa Mau Mau para ir ao banheiro. Convencido de que o rapaz desistiu do encontro, Mau Mau pega a mochila para ir embora. É nesse instante que Felipe retorna, dando início ao aguardado beijo, construído por meio de um elaborado jogo de aproximações e enquadramentos pensado para transmitir a emoção da cena.

Nos bastidores, porém, a decisão de regravar provocou desconforto. Fontes ouvidas pela coluna afirmam que a justificativa foi a de que o beijo estaria “sensual” demais, avaliação que, segundo esses relatos, dificilmente seria aplicada a cenas de casais heterossexuais, frequentemente exibidas com intensidade muito maior sem despertar o mesmo tipo de intervenção.

Opinião: A diferença de tratamento é um preconceito histórico adotada pela televisão quando retrata histórias de amor entre personagens do mesmo sexo.