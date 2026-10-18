Reprodução Globo





































A gravação do Amigas 2026 foi realizada esta semana no estúdio MG4, e reuniu grandes nomes da música sertaneja em uma produção descrita nos bastidores como “maravilhosa”.

Maiara & Maraisa, Simone Mendes, Naiara Azevedo e Paula Fernandes participaram do especial, que contou ainda com uma homenagem a Roberta Miranda. A cantora foi convidada a subir ao palco e interpretar uma música, assim como a cantora Yasmin, que também fez uma participação no especial.

O espetáculo foi marcado por apresentações individuais, duetos e momentos em que todas as artistas cantaram juntas. O cenário chamou a atenção pelas dimensões, com um palco amplo, cercado por telões gigantes e diversas extremidades que permitiam às cantoras ocupar diferentes pontos do espaço. Todas estavam caracterizadas para a ocasião.

A plateia, formada exclusivamente por convidados, acompanhou as apresentações até o encerramento, por volta das 23h, quando as artistas foram aplaudidas de pé.

Bastidores chamaram atenção com Simone Mendes e Paula Fernandes





Fora do palco, Simone Mendes foi apontada por pessoas que acompanharam a gravação como uma das artistas mais simples no trato. Já Paula Fernandes, que apareceu com chapéu, botas e figurino de cowboy, teria sido considerada por integrantes da produção uma pessoa mais reservada e exigente nos cuidados com a própria imagem. Segundo relatos de bastidores, a cantora parava em alguns momentos para conferir o visual e a maquiagem no espelho.

Ainda de acordo com essas pessoas, Simone, que estava posicionada mais perto de Paula em determinados momentos da gravação, teria demonstrado desconforto com as frequentes pausas para a conferência da maquiagem. As demais cantoras estavam distribuídas por outros pontos do palco, o que fazia com que nem todas acompanhassem essas situações de perto.

Outro comentário dos bastidores envolveu as apresentações coletivas. Segundo relatos de quem acompanhou a gravação, Paula teria cometido alguns erros em momentos nos quais as artistas cantavam juntas. A informação não diminuiu o caráter grandioso da produção, que reuniu diferentes vozes da música sertaneja em um mesmo espetáculo.

Com a homenagem a Roberta Miranda, as participações especiais e a reação da plateia, o Amigas 2026 encerrou a gravação em clima de celebração, após uma noite dedicada aos encontros musicais e às apresentações no palco.