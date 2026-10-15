Divulgação Melhores do ano

A Globo iniciou uma rodada de reuniões para definir o futuro do Melhores do Ano e a principal conclusão do encontro realizado na semana passada foi clara: há interesse da emissora em voltar a exibir a premiação ainda neste ano. A avaliação interna é de que o formato perdeu impacto ao deixar de ser realizado no encerramento da temporada televisiva.

Nos debates, executivos argumentaram que a edição levada para março de 2026 acabou esfriando a repercussão dos acontecimentos de 2025. Na prática, a distância entre os fatos e a entrega dos prêmios reduziu o apelo da cerimônia, que historicamente funcionava como um grande balanço do ano da televisão.

Diante desse diagnóstico, a Globo passou a discutir alternativas para resgatar a força da marca. A possibilidade que ganhou mais espaço é recolocar o Melhores do Ano na reta final da programação anual, aproximando a premiação do período em que os programas, artistas e produções ainda estão em evidência.

A principal hipótese em análise é realizar a cerimônia no penúltimo programa do ano, imediatamente antes da tradicional edição da virada. A proposta ainda depende de estudos de viabilidade e de ajustes na grade, mas já é tratada internamente como a alternativa mais consistente para devolver ao Melhores do Ano o peso que a premiação sempre teve dentro da programação da emissora.