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A Globo prepara uma nova rodada de reajustes salariais para os principais nomes do telejornalismo. De acordo com a apuração da coluna, a nova tabela passará a valer na virada do ano e promove uma mudança histórica: Renata Vasconcellos passará a ser a âncora mais bem remunerada do jornalismo da emissora, tornando-se a primeira mulher a ocupar esse posto após a saída de William Bonner do noticiário.

Segundo as informações obtidas, Renata Vasconsellos terá o maior reajuste da lista, passando de R$ 800 mil para R$ 1 milhão mensais. Já Renata Lo Prete terá seu salário elevado de R$ 450 mil para R$ 500 mil. Ana Paula Araújo passará a receber R$ 250 mil, enquanto Roberto Kovalick terá um dos maiores reajustes proporcionais, saindo de R$ 80 mil para R$ 120 mil.

William Bonner e Sandra Annenberg, por sua vez, não receberão novos reajustes neste momento. A informação é que ambos permanecem com os contratos recentemente renegociados para a nova fase do Globo Repórter, mantendo remunerações de R$ 500 mil e R$ 400 mil, respectivamente.

Ainda de acordo com fontes da coluna, César Tralli receberá um reajuste de R$ 350 mil para R$ 450 mil, ou seja, de R$ 100 mil, mas teria demonstrado insatisfação por considerar que o aumento ficou abaixo da expectativa.

A expectativa do jornalista, segundo a apuração, era alcançar um salário de R$ 800 mil. A direção da Globo, no entanto, teria informado que esse patamar não seria possível neste momento.