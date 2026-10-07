Lucas Mendes Duda Almeida carnaval carioca





A nota zero publicada contra Duda Almeida não chama atenção pela avaliação negativa, mas pela forma como afirma que a atriz “não possui experiência suficiente para fazer cenas que exigem tanto”. Um grosseria estúpida. A crítica artística é indispensável e deve existir.

O problema começa quando ela deixa de discutir uma interpretação específica para sugerir que uma mulher preta, que precisou vencer tantas barreiras para chegar até ali, simplesmente não seria capaz.

Duda saiu da Cidade de Deus e construiu sua carreira enfrentando obstáculos que a maioria dos artistas nunca precisou enfrentar, muito menos por quem pegou a caneta para segurar esse tipo de crítica. Seu percurso é fruto de talento, disciplina e persistência.

Quando uma mulher preta ocupa um espaço historicamente reservado a poucos, cada conquista representa também a ampliação das possibilidades para quem vem depois. Antes de ser julgada como “incapaz”, ela já precisou provar inúmeras vezes que era capaz apenas para conseguir entrar pela porta que durante décadas permaneceu fechada para pessoas como ela.

Ninguém precisa gostar de uma atuação para reconhecer a trajetória de quem a interpreta. O incômodo está no velho hábito de algumas vozes se colocarem como donas da régua que define quem nasceu para estar em cena e quem não nasceu.

Quem merece confiança, e quem não merce. Historicamente, essa régua quase sempre esteve nas mãos de pessoas brancas julgando artistas negros com um rigor que raramente se repete em situações semelhantes com 'outras' atrizes.

Duda Almeida continuará errando, acertando e evoluindo, como acontece com qualquer grande atriz. O que não pode continuar sendo normal é a facilidade com que uma mulher preta, saída da periferia e vitoriosa por mérito próprio, é reduzida à condição de “não capaz”.

A crítica engrandece a arte quando analisa uma obra; ela fracassa quando reforça a velha lógica de que alguns sempre se sentem no direito de dizer ao outro, sobretudo a pessoas pretas, que elas ainda não são capazes, determinando o limite do seu lugar.