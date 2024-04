Reprodução - Instagram - 22.4.24 Sthe Matos e Kevi Jonny





O cantor Kevi Jonny não esconde o desejo de ampliar a família com a ex-participante de A Fazenda Sthe Mattos. Em entrevista exclusiva à coluna, Kevi revela que quer ter um filho com a influenciadora e conta detalhes da intimidade do casal.



Namorando "quase casado", Kevi assumiu o relacionamento com Sthe em outubro de 2022. No entanto, o cantor avalia que o casal queimou umas etapas, mas não se arrepende e até planeja o casamento oficial com a ex-A Fazenda.

"A gente sonha [em casar]. Quem namora quer casar e namorar não é brincadeira. A gente pulou umas etapas. Isso foi bom e ruim. Quando aconteceu o acidente e meu amor estava comigo, a gente foi morar junto e foi meio que para cuidar dela. E foi ficando, ficando... e hoje a gente mora junto há mais de um ano e meio. E está sendo especial", diz Kevi.

O casal é constantemente cobrado nas redes sociais por fãs que pedem declarações e mais detalhes da rotina da dupla. Kevi explica que, assim como casais anônimos, eles também passam por crises na relação.

"Tem momentos de altos e baixos e as pessoas sentem mesmo sem a gente falar. Mas é muito de casal mesmo, independentemente de ser figura pública, é o normal que todo mundo vive", pondera.

Ao ser questionado sobre planos de ter um filho com Sthe, Kevi, de 29 anos, garante que "treina" todos os dias e enaltece a relação que tem com o filho de Sthe, Apolo, de cinco anos.

"Não cheguei a planejar. A pessoa do interior é mais 'Deus manda'. No momento dele, acredito que o lance da família, do filho, como hoje eu já vivo [com Apollo e Sthe] aconteça (...) Cara, eu jogo todo dia. O jogo não para", afirma Kevi.





O cantor entrega que fez uma homenagem para Apolo durante a gravação do novo DVD. A música foi guardada para outro momento, mas fala de como a criança preenche esse espaço de paternidade na vida de Kevi.

"Na música, a gente fala assim: 'Obrigado, Deus, meu sonho está realizado'. Ele tem parte de mim. Eu tenho um moleque que preenche esse espaço de paternidade", completa Kevi Jonny.



O cantor lançou o terceiro DVD da carreira, batizado de "Kevi Jonny, esse sou eu". Gravado em Goiânia, o projeto traz como aposta de lançamento o single "Veneno", que conta com mais de 2 milhões de visualizações no YouTube. "Foram mais de 3 mil músicas que ouvi para gravar 14 faixas. Escolhi a dedo. Esse DVD vai ser 'cada mergulho um flash', vocês podem aguardar", se diverte Kevi.