A Dama para em hospital após polêmica com Pabllo Vittar

A cantora Allana Sarah, conhecida como A Dama do Pagode, foi internada na terça-feira (2), em um hospital de Salvador, na Bahia, após a repercussão da polêmica entre ela e Pabllo Vitar, durante a Virada Salvador, festival de Réveillon da capital baiana.



A coluna apurou que A Dama foi internada após sofrer um pico de estresse por exaustão, já recebeu alta e está em casa. Durante a coletiva de imprensa do festival, no dia 30, A Dama questionou a representatividade no show da Pabllo Vittar.

"Essas pessoas que levantam este tipo de pauta tem que chegar em Salvador e olhar para essas pessoas LGBT, por exemplo, a Pabllo Vittar, será que ela conhece A Dama? E aí, Pabllo, vamos fazer alguma coisa. Você não é LGBT? A Dama também é. Não adianta a gente pregar uma coisa que na atitude a gente não vai fazer", disse a baiana.

A declaração de A Dama viralizou e os fãs da Pabllo Vittar criticaram a fala da cantora, apontando que Pabllo tem diversas colaborações com outros artistas do cenário LGBTQIA+.

🚨A Dama, cantora de Salvador, solta o verbo para cima de Pabllo Vittar sobre causa LGBT: 'prega uma coisa que não vai fazer'



"A dama achou que ia lacrar mastigando o nome da Pabllo Vittar, vai começar o ano levando chapisco grosso nas redes sociais. A regra é clara: quem fala o que quer, ouve o que não quer...", apontou um internauta.

"Qualquer pessoa que conhece minimamente a Pabllo sabe que ela SEMPRE tá rodeada de artista LGBT, sempre dando espaço para pessoas!! discursinho mequetrefe esse viu senhora dama", comentou outro.

Antes de ser internada, A Dama fez um desabafo. "Eu sou uma mulher preta, lésbica, que veio da favela. Estou tentando todos os dias ser melhor. Vocês me pegaram para cruz e me largaram lá, como se eu fosse a pior pessoa do mundo", lamentou A Dama.