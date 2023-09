Reprodução/Record TV A Fazenda 15: Nathalia Valente é eliminada por jogo 'sujo' e polêmicas externas





A eliminação de Nathalia Valente na primeira roça de "A Fazenda 15" não conseguiu superar os números da edição anterior, quando Bruno Tálamo foi o primeiro eliminado do reality.

Pior: a despedida da tiktoker também perdeu para a eliminação de Liziane Gutierrez, em "A Fazenda 13", e, claro, para a de Fernandinho BeatBox, na marcante "A Fazenda 12".

Leia também A Fazenda 15: eliminação de Nathalia pode mudar rumo do reality





Na noite desta quinta-feira (28), Nathalia Valente foi eliminada em uma roça com Lucas Souza e Rachel Sheherazade. A média de audiência da noite em "A Fazenda 15" foi de 6,4 pontos, o que rendeu para a Record a vice-liderança.

Na eliminação de Bruno Tálamo, a Record marcou 8,2 pontos de média. Quando a caótica Liziane Gutierrez deixou "A Fazenda 13", a emissora do bispo registrou 10,1 pontos. Na marcante "A Fazenda 12", a despedida do apagado Fernandinho BeatBox registrou 13 pontos de audiência.

Até a criticada "A Fazenda 11" contou com mais audiência na eliminação de Drika Marinho, a primeira eliminada da época. Na ocasião, a Record marcou 7,7 pontos.

O fato é que a Record está sofrendo com a audiência na primeira semana de monopólio dos crias, o que pode ser um sinal de repulsa da audiência para mais uma divisão de grupos. O ibope não subiu na primeira formação de roça da temporada, o que costuma ser o ápice da baixaria. Na terça-feira (27), o reality de Galisteu apanhou do SBT e da Globo. A saída de Nathalia Valente mexeu com o elenco sobre a divisão dos grupos e pode mudar o rumo do reality.

Audiência primeira eliminação (A Fazenda)

A Fazenda 15: Nathalia Valente - 6,4 pontos.

A Fazenda 14: Bruno Tálamo - 8,2 pontos.

A Fazenda 13: Liziane Gutierrez - 10,1 pontos.

A Fazenda 12: Fernandinho BeatBox - 13 pontos.

A Fazenda 11: Drika Marinho - 7,7 pontos.