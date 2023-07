Divulgação - Globo - 11-7-2023 Pedro Scooby

O surfista e ex-BBB Pedro Scooby é o novo contratado da Globo. A emissora divulgou, nesta terça-feira (11), que Scooby vai integrar o time de comentaristas do canal pago Sportv.

A estreia como comentarista acontece na temporada 2023 da WSL, que vai entrando em momentos decisivos. Agora, o circuito mundial de surfe desembarca na África do Sul para a nona etapa do calendário. Especialista em ondas gigantes, Pedro Scooby reforça a cobertura e se junta aos narradores Bruno Fonseca, Luiz Prota e Vinicius Rodrigues; e aos comentaristas Breno Dines, Bruno Bocayuva e Claudinha Gonçalves.





Nas ondas de Jeffrey's Bay, sete brasileiros - seis no masculino e uma no feminino - caem na água. "É uma honra para mim estrear como comentarista de surfe em J-Bay. Estou muito empolgado para esse novo desafio e em poder passar um pouco da minha experiência durante todos esses anos dentro da água para as pessoas de casa. Espero trazer ainda mais sorte para os brasileiros que estão quebrando tudo no circuito. Seria incrível estrear com o pé direito com mais uma vitória para o Brasil", afirma Pedro Scooby.





A janela do evento começa nesta quinta-feira, dia 13, e vai até 22 de julho. Assim como nas etapas anteriores, todas as baterias terão transmissão com exclusividade no Globoplay e dos canais sportv.

