Duda Nagle posa com arquiteta e o pai dela comenta





Uma foto da arquiteta Camila Klein com o ator Duda Nagle mexeu com a web na tarde desta terça-feira (27). Os fãs do ator especularam que Duda teria feito a fila andar com Camila após uma foto dos dois juntos viralizar nas redes sociais.







O pai de Camila comentou na publicação afirmando que os dois formam um lindo casal. Duda está solteiro desde março deste ano, quando anunciou o fim do noivado com Sabrina Sato, com quem tem uma filha, Zoe, de 4 anos.

Em contato com a coluna, Camila Klein abriu o jogo e disse que conheceu Nagle em uma festa no sábado (24). "Apenas acabei de conhecê-lo numa festa que ocorreu no sábado. Vai saber, né?", respondeu Klein, após ser questionada sobre o romance.