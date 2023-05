12 relacionamentos entre famosas e jogadores que não deram certo

Sheik e Nicole Bahls + Antônia Fontenelle

O ex-jogador do Corinthians Emerson Sheik viveu um romance com Nicole Bahls e outro com Antônia Fontenelle ao mesmo tempo. "Sim, eu pegava as duas na época, mas eu também não tinha nada sério com elas. Elas tinham a vida delas e eu não tinha compromisso sério com nenhuma. A verdade é que não era nada sério, teve um sentimento de carinho, de gostar e estar perto um do outro", disse o atleta, pivô de briga entre as duas famosas em 2014.