Após os últimos desdobramentos do "BBB 23", o nome de Fred Bruno, também conhecido como Fred Desimpedidos, ficou em evidência na web. Parte dos internautas aponta uma postura arrogante do YouTuber no jogo, o que já foi compartilhado por integrantes do elenco do reality da Globo, como Domitila Barros e até o ex-aliado Ricardo Alface.



Durante o jogo da discórdia da segunda-feira (6), Fred foi capaz de eleger Ricardo como eliminado em um possível paredão, além de apresentar falas problemáticas contra Sarah Aline e Domitila. O combo de polêmicas também causou burburinho fora do confinamento da Globo. Biel Lopes, participante do reality "Soltos em Salvador", do Prime Video, vibrou com a oportunidade das pessoas conhecerem o Fred "de verdade". "Ninguém aguenta personagem três meses (...) As pessoas vão conhecer o Fred Desimpedidos, ele é meio c*zão", disse.

Em contato com a coluna, Biel relatou duas experiências ruins com Fred Desimpedidos. Uma delas, a mais recente, aconteceu em um show do grupo Menos é Mais. "Foram duas situações, em dois dias diferentes (...) "A mais recente foi em 2022, depois que eu já tinha gravado o 'Soltos em Salvador'. Estávamos em um evento do Menos é Mais e eu tentei trocar uma ideia com ele, mas ele foi grosso para c*r*lho. Nem olha para a pessoa e nem troca ideia", entregou Biel.

O participante do "Soltos em Salvador" ainda contou que no mesmo evento aconteceu um pagode no camarim do "Menos é Mais", reservado para influenciadores, e um conhecido do rapaz também foi "minimizado" por Fred no momento de diversão.

O primeiro encontro que não terminou bem aconteceu há cinco anos, em 2017. Na época, Gabriel encontro Fred nos arredores do Maracanã, em um jogo do Flamengo pela Libertadores. "Uma vez, no Maracanã, antes dele ser muito conhecido, pois só era conhecido pela galera do futebol, foi num jogo Flamengo X Cruzeiro. Encontre ele, era muito fã, fui pedir para tirar foto. E ele foi meio escroto, eu era mais novo, e ele disse para chamar meus amigos para tirar uma foto de uma vez. E os moleques não tinham pedido para tirar foto, eu já achei meio escroto", completou.

Fred Bruno e Biel Lopes estão no ar nos respectivos realities. No "BBB 23", Fred é o atual líder, enquanto o quarto episódio do "Soltos em Salvador" será liberado na quinta-feira (9), às 21h.