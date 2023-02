Vitor Santos - Divulgação Lincoln Senna

Há muito se fala da renovação da música baiana. Todo Carnaval é a mesma coisa. Desde que Claudia Leitte, Alinne Rosa, Tomate, Tuca e Saulo Fernandes, consolidados, resolveram seguir em carreira solo, e Pezzoni, do EVA, dominou o grupo, o Carnaval da Bahia ficou sem um expoente para chamar de "revelação".



O discurso que o Axé Music (ou a música de rua) não se renova é encontrado em qualquer conversa de quem ama o gênero musical. No entanto, parece que a gente deixa passar boas alternativas ao momento por um apego ao passado. Uma delas se chama Lincoln Senna.

Leia também Cantor se apresenta com Ivete Sangalo 13 anos depois de participar do seu balé





Tudo bem... o cantor começou no Carnaval de Salvador na extinta banda "Duas Medidas", que tinha um público nichado e distante da linguagem do povão, lá em 2009. Lincoln demorou para desassociar o nome do grupo, o que pareceu um processo de reconhecimento da carreira.

No Carnaval de 2019, o artista deu sinais que "Lincoln Senna & Duas Medidas" era mera questão burocrática. Na pandemia da covid-19, experimentou parcerias com outros gêneros e, em 2022, quando assumiu a carreira solo, escolheu representar uma espécie de música popular baiana. É o genuíno Axé Music? Não. É o legítimo pagode baiano? Também não. Mas talvez seja a tão falada "identidade" do cantor, com a linguagem que arrasta o povo no trio elétrico.

Prova disso foi o "Furdunço", neste domingo (12), em Salvador, que reuniu mais de um milhão de pessoas no Barra-Ondina. Por lá, Lincoln, completamente sem medidas, passou com o trio pranchão e arrastou uma multidão do início ao fim. Fiquei impressionado.



Antenado com o viral, adepto das redes sociais, e esforçado em apresentar ao público músicas vibrantes no Carnaval, Lincoln Senna parece pedir passagem para brilhar na folia soteropolitana.

"Locomotiva", música do artista para a folia, não deve aparecer entre as mais votadas do público na web para ser o hit do carnaval e nem é a mais esperada do folião nas ruas. Mas, quando toca, levanta o povo. E isso diz mais sobre a música do Carnaval do que qualquer tipo de enquete.

Na sexta-feira (17), o artista vai comemorar o aniversário de 36 anos em cima do trio elétrico. E já que encontrou a identidade... chegou a hora de mostrar o RG para o Brasil, Lincoln!