Patrícia sempre se mostrou ser uma esposa dedicada ao casamento e à família.Ela teve filhos com o marido.Mas ela tomou a única atitude que deveria tomar.A família dela, mãe e irmãs, estão do lado dela em tudo que ela precisar.A atitude do marido foi arriscada.O marido fez uma aposta que nada apareceria na mídia e apareceu.Resta saber se o marido vai continuar mandando no SBT News onde ele arrumou anunciantes e nomeou o diretor de jornalismo que trabalhou com ele na campanha do prefeito.
Depois de tudo o que apareceu entre conversas e até vídeos sobre o marido ela tomou a melhor de todas as atitudes, que foi se separar de uma vez dele.
Parabéns, Patrícia, pela tua atitude, que, antes de mais nada daria orgulho ao seu pai.