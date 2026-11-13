Reprodução Passageiros no aeroporto

Por determinação do Ministério da Defesa, todos os aeroportos americanos foram fechados sem saber até quando

Nos Estados Unidos acreditam que ou é uma ameaça de ataques do Irã ou um problema de sabotagem no sistema de Microsoft

Ninguém até agora disse oficialmente o motivo do fechamento de todos os aeroportos

A Europa está preocupada e não sabe se fecha também

Não disseram se os aviões vão ter que descer no Caribe

Então assim que tivermos mais notícias passaremos aos leitores

Técnicos da Agencis de Aviação Americana está investigando e dizem que até agora o problema é de pânico em sistema